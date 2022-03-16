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Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек
16.03.2022 08:00
Из Мариуполя гуманитарным коридором на частных автомобилях выехали около 20 тысяч человек. Об этом сообщает замглавы ОП Кирилл Тимошенко во вторник, 15 марта.
"Из 4 тысяч автомобилей, которые отправились из города, 570 уже прибыли в Запорожье. Остальные останутся на ночь в населенных пунктах Запорожской и Донецкой областей. Всем оказывается помощь", - сказано в сообщении.
Теги: Донбасс, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор
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