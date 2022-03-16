- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек08:00
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку10:00
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта09:00
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям15:30
- На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды14:00
- Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела09:00
На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных
ДонОГА совместно с ОО «Точка доступа» разработали специальный телеграм-бот «Уже в безопасности». Там собрана информация о всех, кого организованно вывезли из Волновахи и Угледара, сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко.
Найти бот можно по ссылке t.me/SearchUkraine_bot.
Чтобы воспользоваться им, необходимо нажать на «/start» и ввести фамилию.
Следует отметитье, что фамилию надо вводить на украинском языке. Также можно попробовать ввести фамилию, использовав другую букву (е/є, и/і), ведь при составлении списков могли произойти погрешности.
Информация обновляется ежедневно. Если не нашли своих близких сегодня, попробуйте проверить завтра.
Все персональные данные эвакуированных защищены.
Кроме телеграм-бота, можно также обратиться на горячую линию по номеру 0992774571.
График работы: в будни с 09:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 14:00, в воскресенье выходной.
Бот разработан при поддержке Европейского Союза.
Теги: Донбасс, поиск, эвакуация, телеграм-бот
- В Броварах горит пятиэтажка: идет эвакуация жильцов
- Как проходит эвакуация жителей Авдеевки
- С застрявшего во льдах "Академика Шокальского" начали эвакуировать пассажиров (ВИДЕО)
- Руководство заводов Славянска опровергает слухи об эвакуации
- Укрзализныця уточнила время прибытия эвакуационного поезда в Лисичанск
- В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
- Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине12:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек08:00
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
- Российские войска обстреляли Рубежанскую горбольницу13:00
- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку10:00
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта09:00
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- В Лисичанске изменился адрес пункта выдачи гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине запустили телеграм-бот для поиска эвакуированных15:00
- В Запорожье опубликовали контакты для эвакуировавшихся из Мариуполя14:00
- В Хмельницкой области попал в ДТП микроавтобус с переселенцами13:00
- Гайдай рассказал о ситуации на Луганщине12:00
- Фонд Ахметова передал продуктовые наборы для трех районов Киева11:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта10:00
- Сегодня продолжатся переговоры Украины и РФ09:00
- Через гумкоридор из Мариуполя выехало около 20 тысяч человек08:00
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин17:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта
- На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд
- Из Мариуполя удалось эвакуироваться более 160 автомобилям
- ВСУ отрицают "ракетный удар" по Донецку
- Первые беженцы из Мариуполя прибыли в Запорожье
- Авдеевка осталась без теплоснабжения из-за обстрела
- Опубликован график отправления эвакуационных поездов c Донетчины на 15 марта
- Из Мариуполя уже эвакуировалось 2000 легковых машин
- На Донетчине из-за обстрелов 200 тысяч жителей остались без воды