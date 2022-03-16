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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта

16.03.2022 10:00
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Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 16 марта

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда эвакуационных поездов 16.03.2022.
Сегодня с жд станции Краматорск планируется отправка следующих рейсов:
271/272 на Ковель в 13:00;
269/270 на Львов в 16:00.
Отмечается, что возможна отправка из Краматорска следующего перечня маршрутов, в случае достаточно безопасной обстановки:
45/46 в Ужгород;
142/141 во Львов;
92/91 на Одессу.
Александр Гончаренко также сообщает, если ситуация з безопасностью останется прежней, то эвакуация жителей из Краматорска пройдет до н.п. Лозовая на электричках, откуда из местного ж/д вокзалов заявлены эвакуационные поезда.



Теги: Донбасс, Краматорск, поезд, эвакуация
 
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