Опубликованы списки эвакуированных на северо-запад Донетчины жителей Мариуполя и Волновахи

17.03.2022 16:00

ГСЧС Донетчины опубликовала списки эвакуированных в Покровск, Дружковку и Белозерское людей из г. Мариуполь, г. Волноваха, Волновахского района, начиная с 02.03.2022 по состоянию на 15:00 17.03.2022.

Ознакомиться со списками можно по ссылке.



