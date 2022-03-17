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Архив - Донецкая область

Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя

17.03.2022 08:00
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Опубликованы списки укрывшихся в одном из бомбоубежищ Мариуполя

Одна из уцелевших жительниц Мариуполя сумела выйти из бомбоубежища и опубликовать списки людей, находящихся в одном из укрытий города. Соответствующие списки в среду, 16 марта были опубликованы на facebook-странице журналистки Анны Чудановой.
Всего в списке чуть больше 100 человек.
Место бомбоубежища не раскрывают публично из соображений безопасности людей.
Списки составляла женщина, которая смогла выбраться из бомбоубежища для того, чтобы передать в Международный комитет Красного Креста.
Чуданова призвала вчитаться в списки, особенно тем, у кого остались в Мариуполе родные и, которые не выходят на связь.



Теги: Донбасс, Мариуполь, люди, список, бомбоубежище
 
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