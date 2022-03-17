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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта

17.03.2022 09:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта

Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА.
Информация о поездах:
- поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление маршрута до станции Краматорск), 13 вагонов, время отправления уточняется.
- поезд № 273/274 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.
- поезд № 275/276 Краматорск – Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00.
- поезд № 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.



Теги: Донбасс, Краматорск, Лозовая, эвакуация, поезда
 
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