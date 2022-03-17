Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 17 марта

17.03.2022 09:00

Завтра, 17 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА.

Информация о поездах:

- поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление маршрута до станции Краматорск), 13 вагонов, время отправления уточняется.

- поезд № 273/274 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.

- поезд № 275/276 Краматорск – Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00.

- поезд № 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.