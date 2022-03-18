Из-под завалов Драмтеатра в Мариуполе вывели 130 человек

18.03.2022 15:00

Спасатели вывели 130 человек из-под завалов здания Драматического театра в Мариуполе. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но по нашим данным там ещё более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище. Мы молимся за то, что все они будут живы, но на текущий момент никакой информации о них нет», - сказала она