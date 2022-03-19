Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта

19.03.2022 08:00

Сегодня, 19 марта, из Краматорска отправятся очередные эвакуационные поезда в западные регионы Украины. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко.

№ 45/46 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, время отправления уточняется.

№ 263/264 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.

№ 265/266 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление со ст. Краматорск в 16:00.

№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов, время отправления уточняется.

№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.