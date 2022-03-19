В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных

19.03.2022 17:00

В Донецкой области началось предоставление эвакуированным и малообеспеченным жителям региона продуктовых наборов. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.

Согласно информации, первую партию в 2480 наборов на этой неделе получили громады Покровского района.

Вторая партия в 4000 наборов будет направлена во Волновахский, Бахмутский и Краматорский районы в скором времени.

В наборы входят макароны, крупы, мука, сахар, печенье.