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В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных
19.03.2022 17:00
В Донецкой области началось предоставление эвакуированным и малообеспеченным жителям региона продуктовых наборов. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
Согласно информации, первую партию в 2480 наборов на этой неделе получили громады Покровского района.
Вторая партия в 4000 наборов будет направлена во Волновахский, Бахмутский и Краматорский районы в скором времени.
В наборы входят макароны, крупы, мука, сахар, печенье.
Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь
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