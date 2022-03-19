Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных

19.03.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных

В Донецкой области началось предоставление эвакуированным и малообеспеченным жителям региона продуктовых наборов. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
Согласно информации, первую партию в 2480 наборов на этой неделе получили громады Покровского района.
Вторая партия в 4000 наборов будет направлена во Волновахский, Бахмутский и Краматорский районы в скором времени.
В наборы входят макароны, крупы, мука, сахар, печенье.



Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх