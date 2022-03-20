На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи

20.03.2022 13:00

В связи с техническими проблемами временно осложнен вызов экстренной медицинской помощи по единому номеру 103, сообщили в городской ВГА Славянска.

Предоставляем временные телефонные номера для связи с Центральной оперативной диспетчерской:

063-309-56-97

099-713-03-29

(0626)-42-06-01

066-191-36-02

063-309-57-11.