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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта

20.03.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта

Завтра, 20 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА.
Информация о поездах:

  • поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы жизни возможно продление маршрута до ст. Краматорск), 14 вагонов, время отправления уточняется.
  • поезд № 267/266 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.
  • поезд № 269/268 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00.
  • поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий
  • (возможно продление маршрута до ст. Краматорск), 10 вагонов, время отправления уточняется.
  • поезд № 92/91 Лозовая – Одесса (возможно продление маршрута до ст. Краматорск), 12 вагонов, время отправления уточняется.
  • поезд №142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.


Теги: Донбасс, Краматорск, Лозовая, эвакуация, поезда
 
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