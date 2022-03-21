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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта

21.03.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта

Сегодня, 21 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александра Гончаренко в Facebook.
Поезда на 21.03.2022
– п № 45/46 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, время отправления уточняется);
– п № 271/270 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
– п № 273/272 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление со ст. Краматорск в 16:00;
– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов, время отправления уточняется;
– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Кроме того, по информации "Укрзализниці", ожидается эвакуационный поезд из Луганской области.
Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаровке – 14:00.
Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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