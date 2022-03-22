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Архив - Донецкая область

15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье

22.03.2022 14:00
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15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье

Из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с мариупольцами. В них находится 1114 человек. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.
"В Запорожье людей ждет еда, медицинская и психологическая поддержка, а также помощь в расселении. Благодарим Запорожскую областную и городскую администрации и всех организаторов, которые помогают спасать людей. И особая благодарность водителям автобусов!" - говорится в сообщении.



Теги: Бердянск, Запорожье, Мариуполь, эвакуация
 
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