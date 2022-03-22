15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье

22.03.2022 14:00

Из Бердянска в Запорожье выехали 15 автобусов с мариупольцами. В них находится 1114 человек. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"В Запорожье людей ждет еда, медицинская и психологическая поддержка, а также помощь в расселении. Благодарим Запорожскую областную и городскую администрации и всех организаторов, которые помогают спасать людей. И особая благодарность водителям автобусов!" - говорится в сообщении.