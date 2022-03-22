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На Донетчине удалось восстановить электроснабжение в 10 населенных пунктах
22.03.2022 16:00
За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для 18000 семей в Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов. Об этом сообщает ДТЭК в Facebook.
"Частично или полностью снова со светом Новоселидово, Георгиевка, Авдеевка, Опытное, Тоненькое, Яснобродовка, Торецк, Новгородское, Дружба, Озаряновка. В части этих населенных пунктов не прекращаются обстрелы и разрушения электроинфраструктуры, поэтому энергетикам приходится регулярно возвращать свет в одни и те же дома.
Мы знаем, как тяжело жить без электроэнергии. Мы хотим вернуть ее всем и каждому. И возвращаем, как только получаем разрешение от ВСУ. Мы с вами!" - говорится в сообщении.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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