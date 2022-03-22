Последние новости раздела
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье14:00
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта09:00
- При обстреле Авдеевки погибли пять человек08:00
- В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта08:00
- На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта08:00
- В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных17:00
- В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара12:00
На севере Донетчины не работает связь Vodafone
22.03.2022 11:00
Сегодня в Славянске и регионе пропала мобильная связь Vodafone, сообщает Карачун.
В то же время продолжает работать LIFECELL. Абоненты Vodafone могут переподключиться на него, так как с 13 марта в Украине работает национальный роуминг.
Инструкция:
- Отключить автовыбор сети.
- На Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
- На iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
- Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность исходящего звонка, SMS
- Не забываем раз в день вручную пытаться вернуться к своему оператору сотовой сети. И помним – некоторые услуги могут сбоить.
Теги: Донбасс, Славянск, Vodafone, проблемы
Читайте также:
- На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ15:00
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье14:00
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone11:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта09:00
- При обстреле Авдеевки погибли пять человек08:00
- На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи17:00
- На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады13:00
- В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта08:00
- На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей17:00
- На Луганщине оценили ущерб от вторжения РФ15:00
- 15 автобусов с мариупольцами выехали из Бердянска в Запорожье14:00
- Резников обратился с призывом к жителям ОРДЛО13:00
- Зеленский назвал "красные линии" на переговорах с Россией12:00
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone11:00
- Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано более 4300 мариупольцев10:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 22 марта09:00
- При обстреле Авдеевки погибли пять человек08:00
- На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи17:00
- Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Расписание эвакуационных поездов из Краматорска на 19 марта
- В полиции сообщили о ходе эвакуации из Авдеевки и Угледара
- В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье
- На севере Донетчины не работает связь Vodafone
- В Донецкой области начали выдавать продукты для эвакуированных и малообеспеченных
- Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев
- В Запорожье прибыли пять автобусов с беженцами из Мариуполя
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта
- Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта