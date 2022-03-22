При обстреле Авдеевки погибли пять человек

22.03.2022 08:00

За сутки 21 марта в результате атаки российских войск на город Авдеевка в Донецкой области погибли пять мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Павел Кириленко.

Кроме погибших, еще 20 человек получили ранения.

"Так сейчас выглядит Авдеевка. Ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - написал губернатор и обнародовал фото горящего города.