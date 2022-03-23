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Архив - Донецкая область

В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых

23.03.2022 17:00
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В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых

Глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях проинформировал об открытии городских социальных столовых. Об этом сообщает глава ВГА Славянска в Facebook.
"В ближайшие дни откроем в Славянске пять социальных столовых. Уже определили, что они разместятся в школах 4 (Черевковка), 20 (Машмет), 18 (Голубовка), 7 (Восточный), 16 (Целинная).
Сюда смогут прийти бесплатно пообедать вынужденные переселенцы и жители нашей громады.
Ориентировочно, в день будем готовить до 500 бесплатных обедов. Если понадобиться, количество порций и столовых будет увеличено.
О дате открытия и времени их работы сообщу дополнительно", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, бесплатно, столовая
 
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