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На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики
24.03.2022 17:00
237 тонн гуманитарной помощи прибыло сегодня на Донетчину. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.
"237 тонн гуманитарной помощи от министерства соцполитики прибыло сегодня на Донетчину.
Это - 39,6 тыс продуктовых наборов для уязвимых групп населения. В наборы входят продукты первой необходимости: крупы, макароны, мясные консервы, масло, сахар, печенье.
Донецкая областная военная администрация приняла груз и уже начала передавать гуманитарную помощь общинам.
Спасибо всем, кто помогает нам во времена тяжелых испытаний!", — говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, продукты, гуманитарная помощь
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