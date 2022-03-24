На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики

24.03.2022 17:00

237 тонн гуманитарной помощи прибыло сегодня на Донетчину. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко.

"237 тонн гуманитарной помощи от министерства соцполитики прибыло сегодня на Донетчину.

Это - 39,6 тыс продуктовых наборов для уязвимых групп населения. В наборы входят продукты первой необходимости: крупы, макароны, мясные консервы, масло, сахар, печенье.

Донецкая областная военная администрация приняла груз и уже начала передавать гуманитарную помощь общинам.

Спасибо всем, кто помогает нам во времена тяжелых испытаний!", — говорится в сообщении.