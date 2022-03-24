Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 24 марта

24.03.2022 09:00

Сегодня, 24 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Алекандр Гончаренко в Facebook.

Информация о поездах:

– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов.

– п № 286/285 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.

– п № 288/287 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00.

– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов.

– п № 92/91 Лозовая – Одесса (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов.

– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Также ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотарёвке - 14:00. Далее - пересадка на поезда в Донецкой области.