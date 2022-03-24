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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 24 марта
Сегодня, 24 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Алекандр Гончаренко в Facebook.
Информация о поездах:
– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов.
– п № 286/285 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00.
– п № 288/287 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00.
– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов.
– п № 92/91 Лозовая – Одесса (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов.
– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотарёвке - 14:00. Далее - пересадка на поезда в Донецкой области.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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