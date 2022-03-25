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Архив - Донецкая область

ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины

25.03.2022 17:00
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ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины

Пенсионный фонд предоставил жителям Донетчины номера телефонов «Горячих телефонных линий» сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на время военного положения:
г. Краматорск (099) 483-77-90
г. Славянск (066) 062-91-35
г. Дружковка (095) 674-64-32
г. Лиман (095) 843-02-55
г. Константиновка (095) 558-05-39
г. Покровск (095) 537-94-08
г. Селидово (093) 702-40-86
г. Доброполье (099) 501-01-50
г. Курахово (050) 809-10-16
г. Мирноград (099) 006-45-57
г. Авдеевка (093) 055-51-17
г. Бахмут (066) 360-16-36
г. Торецк (093) 527-59-87
пгт Великая Новоселка (095) 612-98-94
пгт Очеретино (066) 067-76-04
Отдел обслуживания военнослужащих и некоторых других категорий граждан (066) 137-61-95.



Теги: пенсионный фонд, горячая линия, Донетчина
 
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