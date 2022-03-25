ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины

25.03.2022 17:00

Пенсионный фонд предоставил жителям Донетчины номера телефонов «Горячих телефонных линий» сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на время военного положения:

г. Краматорск (099) 483-77-90

г. Славянск (066) 062-91-35

г. Дружковка (095) 674-64-32

г. Лиман (095) 843-02-55

г. Константиновка (095) 558-05-39

г. Покровск (095) 537-94-08

г. Селидово (093) 702-40-86

г. Доброполье (099) 501-01-50

г. Курахово (050) 809-10-16

г. Мирноград (099) 006-45-57

г. Авдеевка (093) 055-51-17

г. Бахмут (066) 360-16-36

г. Торецк (093) 527-59-87

пгт Великая Новоселка (095) 612-98-94

пгт Очеретино (066) 067-76-04

Отдел обслуживания военнослужащих и некоторых других категорий граждан (066) 137-61-95.