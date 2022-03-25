В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре

25.03.2022 13:00

В результате бомбардировки в Драматическом театре Мариуполя погибло около 300 человек, сообщает горсовет.

"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", - говорится в сообщении.