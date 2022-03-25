Последние новости раздела
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта08:00
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины17:00
- В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре13:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 25 марта09:00
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе08:00
- На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики17:00
В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре
25.03.2022 13:00
В результате бомбардировки в Драматическом театре Мариуполя погибло около 300 человек, сообщает горсовет.
"К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, что в Драматическом театре Мариуполя в результате бомбардировки российским самолетом погибло около 300 человек. До последнего не хочется верить в этот ужас. До последнего хочется верить, что всем удалось спастись. Но слова тех, кто был внутри здания в момент этого террористического акта говорят об обратном", - говорится в сообщении.
Теги: Мариуполь, театр, бомбардировка, погибшие
Читайте также:
- Мариупольские таланты взяли гран-при немецкого фестиваля
- Концерты и театр у моря: стали известны новые подробности ГогольФеста в Мариуполе
- Мариуполь потратит 5 миллионов гривень на новогодние мероприятия и иллюминацию
- В Мариуполе искусство отправили на карантин
- В драмтеатре покажут стриптиз. Но только для женщин
- Сумская, Блёданс и Головин заплатили гаишникам
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта08:00
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины17:00
- На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки16:00
- На Луганщине заработала "передвижная" Укрпочта15:00
- Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно15:00
- В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ13:00
- Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе12:00
- Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ10:00
- Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек09:00
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта08:00
- Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом17:00
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну15:00
- Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином13:00
- На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров12:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске
- В ОТГ "Восток" рассказали о ситуации в зоне ООС
- В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
- В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну
- В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе
- В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ
- Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 24 марта
- ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины
- В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре
- Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу