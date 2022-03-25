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В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
25.03.2022 08:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага на Донецком направлении. Наши воины нанесли потери российским оккупантам, сообщает штаб ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 12 танков, около 20 единиц бронированной и автомобильной техники противника, а также 9 артиллерийских систем.
Общие потери захватчиков составили более 200 человек.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вражеских самолета и два беспилотных летательных аппарата противника.
Теги: Донбасс, война, ООС
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