Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта

26.03.2022 08:00

Сегодня, 26 марта, из Краматорска планируется отправление эвакуационных поездов на запад Украины. Информация о поездах предоставлена Славянской ВГА.

Из Краматорска:

- поезд № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов;

- поезд № 274/273 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;

- поезд № 276/275 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление из Краматорска в 16.00;

- поезд № 138/137 Лозовая - Хмельницкий (возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов;

- поезд № 92/91 Лозовая - Одесса (возможно продолжение до ст. Краматорск), 12 вагонов;

- поезд № 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

При наличии свободных мест и отсутствии угрозы для жизни поезда делают остановку на станции Славянск.

Кроме того, ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.