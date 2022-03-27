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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта

27.03.2022 08:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта

Сегодня, 27 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook.
Информация о поездах:
– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;
– п № 278/277 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
– п № 280/279 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;
– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также, в воскресенье ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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