Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта

27.03.2022 08:00

Сегодня, 27 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook.

Информация о поездах:

– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;

– п № 278/277 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

– п № 280/279 Краматорск – Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;

– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Также, в воскресенье ожидается эвакуационный поезд из Луганской области. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.