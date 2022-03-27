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Архив - Донецкая область

Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе

27.03.2022 12:00
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Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе

На сегодня, 27 марта, согласовано 2 гуманитарных коридора. Оба они - на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
Донецкая область:
Мариуполь - Запорожье на собственном транспорте.
Согласована централизованная эвакуация. 15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья в Бердянск. Время прибытия к месту сборов будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов.
Место сборов в Бердянске: ул. Мелитопольское шоссе, 27.
Для мариупольцев работает бесплатная заправка в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Номера телефонов гуманитарных штабов помощи мариупольцам:

  • в Бердянске - 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;
  • в Запорожье - (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;
  • общий номер: (0800) 503-508.

Луганская область:
Рубежное - Бахмут (эвакуация будет проходить по ул. Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюра и в районе железнодорожного вокзала).
Помимо этого, жителей города будут пытаться достать из-под развалин хлебзавода и школы №5.



Теги: Донбасс, Кабмин, гуманитарный коридор
 
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