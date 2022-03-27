Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе

27.03.2022 12:00

На сегодня, 27 марта, согласовано 2 гуманитарных коридора. Оба они - на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

Донецкая область:

Мариуполь - Запорожье на собственном транспорте.

Согласована централизованная эвакуация. 15 автобусов сейчас отправляются из Запорожья в Бердянск. Время прибытия к месту сборов будет зависеть от скорости прохождения блокпостов оккупантов.

Место сборов в Бердянске: ул. Мелитопольское шоссе, 27.

Для мариупольцев работает бесплатная заправка в Бердянске по адресу: ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Номера телефонов гуманитарных штабов помощи мариупольцам:

в Бердянске - 3-62-76; 3-52-52; (097) 551-59-17; (050) 439-75-29;

в Запорожье - (095) 220-41-11; (067) 220-41-12;

общий номер: (0800) 503-508.

Луганская область:

Рубежное - Бахмут (эвакуация будет проходить по ул. Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюра и в районе железнодорожного вокзала).

Помимо этого, жителей города будут пытаться достать из-под развалин хлебзавода и школы №5.