Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта

28.03.2022 09:00

Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.

Информация о поездах:

поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии жизненной угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;

поезд № 282/28 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;

поезд № 284/283 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;

поезд № 138/137 Лозовая-Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;

поезд № 92/91 Лозовая – Одесса (возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов;

поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Кроме того, ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.

Места сбора для организованного выезда к поезду: