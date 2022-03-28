Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта

28.03.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 28 марта

Сегодня, 28 марта, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.
Информация о поездах:

  • поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии жизненной угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;
  • поезд № 282/28 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;
  • поезд № 284/283 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;
  • поезд № 138/137 Лозовая-Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
  • поезд № 92/91 Лозовая – Одесса (возможно продление до ст. Краматорск), 12 вагонов;
  • поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Кроме того, ожидается эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке – 14:00. Далее – пересадка на поезда в Донецкой области.
Места сбора для организованного выезда к поезду:

  • Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, возле дома 15;
  • Приволье: центральная площадь;
  • Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
  • Рубежное: Дворец культуры «Южный», ул. Чехова, 11.


Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх