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В Славянске начали работать социальные столовые
28.03.2022 17:00
Сегодня в Славянске открылись социальные столовые, сообщил глава ВГА Вадим Лях.
Они работают с 13:00 до 15:00 в школах:
№4 (Черевковка),
№20 (Машмет),
№18 (Голубовка),
№7 (пл. Восточная),
№16 (Целинный).
Сюда могут прийти и бесплатно пообедать как переселенцы, так и жители громады.
Ориентировочно в день будут готовить до 500 бесплатных обедов. Если понадобится, количество порций будет увеличено.
Теги: Донбасс, Славянск, бесплатно, столовая, переселенцы
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