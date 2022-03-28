В Славянске начали работать социальные столовые

28.03.2022 17:00

Сегодня в Славянске открылись социальные столовые, сообщил глава ВГА Вадим Лях.

Они работают с 13:00 до 15:00 в школах:

№4 (Черевковка),

№20 (Машмет),

№18 (Голубовка),

№7 (пл. Восточная),

№16 (Целинный).

Сюда могут прийти и бесплатно пообедать как переселенцы, так и жители громады.

Ориентировочно в день будут готовить до 500 бесплатных обедов. Если понадобится, количество порций будет увеличено.