Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Славянске начали работать социальные столовые

28.03.2022 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Славянске начали работать социальные столовые

Сегодня в Славянске открылись социальные столовые, сообщил глава ВГА Вадим Лях.
Они работают с 13:00 до 15:00 в школах:
№4 (Черевковка),
№20 (Машмет),
№18 (Голубовка),
№7 (пл. Восточная),
№16 (Целинный).
Сюда могут прийти и бесплатно пообедать как переселенцы, так и жители громады.
Ориентировочно в день будут готовить до 500 бесплатных обедов. Если понадобится, количество порций будет увеличено.



Теги: Донбасс, Славянск, бесплатно, столовая, переселенцы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх