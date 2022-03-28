Вчера по двум гуманитарным коридорам на Донбассе эвакуировано 1100 человек

28.03.2022 11:00

27 марта сработали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. По ним удалось эвакуировать 1100 человек. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте добрались 586 человек. В Луганской области из города Рубежное в город Бахмут удалось эвакуировать 513 людей.

«Удалось также спасти наших людей из убежища под развалинами хлебзавода и из убежища школы №5. Женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью были спасены благодаря героизму патрульных Луганской области. Несмотря на обстрелы, они вытащили и спасли 155 человек», — отметила Ирина Верещук.