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Архив - Донецкая область

На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов

29.03.2022 10:00
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На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов

В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В течение минувшего дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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