На Донбассе воины ООС отбили семь атак российских оккупантов

29.03.2022 10:00

В зоне проведения операции объединенных сил украинские защитники успешно отбили семь атак российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В течение минувшего дня украинские бойцы уничтожили 12 танков, 10 БМП и три единицы автомобильной техники врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет и два беспилотных летательных аппарата противника.