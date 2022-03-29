Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 29 марта

29.03.2022 08:00

Сегодня, 29 марта, из Краматорска планируется отправление ряда эвакуационных поездов. Об этом сообщил в фейсбуке городской голова Краматорска Александр Гончаренко.

Это следующие маршруты:

№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;

№ 274/273 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

№ 276/275 Краматорск - Львов, 21 вагон, отправление из Краматорска в 16:00;

№ 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов;

№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Также планируется очередной эвакуационный поезд с Луганщины. Ориентировочное время отправления со станции в Новозолотаревке - 14:00.

Место сбора в Северодонецке для отправки на поезд - возле городского Дворца культуры в 10:00.