Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта

30.03.2022 09:00

Укрзализныця обнародовала график движения эвакуационных поездов с Донбасса на 30 марта.

Поезда будут курсировать из Краматорска:

13:00 - №278/277 Краматорск – Львов;

16:00 - №280/279 Краматорск – Львов.

Кроме того, будут отправлены следующие поезда:

14:00 - 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - 7931 Покровск – Днепр.