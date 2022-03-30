В Покровск доставили гумпомощь от Фонда Ахметова

30.03.2022 17:00

Фонд Рината Ахметова доставил сегодня в Покровск гуманитарную помощь для жителей Донецкой области, сообщает пресс-служба фонда.

В город привезли 4 тысячи продуктовых наборов. Это первая часть гуманитарки, которая предназначена для Бахмутского района.

В наборах – мука, макароны, сахар, тушенка, паштет и печенье.