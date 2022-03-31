Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 31 марта

31.03.2022 08:00

Сегодня, 31 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Информация о поездах:

– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;

– п № 282/281 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

– п № 284/283 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;

– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Также запланировано два пригородных поезда:

14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая;

16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.