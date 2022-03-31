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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 31 марта
Сегодня, 31 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.
Информация о поездах:
– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;
– п № 282/281 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;
– п № 284/283 Краматорск – Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;
– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;
– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.
Также запланировано два пригородных поезда:
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая;
16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.
Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
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