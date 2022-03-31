Россия поообещала "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя - Верещук

31.03.2022 10:00

Минобороны РФ заявило, что с 10:00 четверга, 31 марта, объявляет "режим тишины" для эвакуации из Мариуполя – и призвало украинскую сторону сделать то же самое. Об этом вице-премьер - министр реинтеграции Ирина Верещук заявила в комментарии УП.

Москва требует от Киева гарантировать безусловное соблюдение "режима тишины" в установленное время, письменно сообщить об этом российской стороне, а также представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международному Комитету Красного Креста, обеспечить безопасное движение автобусов по согласованным маршрутам.

"Сегодня ночью мы получили сообщение от Международного Комитета Красного Креста о подтверждении Россией готовности открыть доступ гуманитарной колонне из Мариуполя с транзитом через Бердянск. По маршруту в Мариуполь отправляем 45 автобусов", - уточнила она.

Также согласованы коридоры:

для доставки гуманитарной помощи и эвакуации людей из города Мелитополь;

для проезда колонны на собственном транспорте из города Энергодар в Запорожье.

На пути в Запорожье в гуманитарную колонну из Мариуполя и Мелитополя смогут присоединиться люди на собственном автотранспорте.