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В Авдеевке организовали выдачу стройматериалов для ремонта поврежденных окон
31.03.2022 17:00
Авдеевская военно-гражданская администрация объявила раздачу строительных материалов для жителей города, чьи дома были повреждены в результате боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Авдеевской ВГА.
Для получения пленки и других материалов для закрытия окон (по размерам предварительного заказа!!) обращаться в ЖКХ No4 (ул. Коммунальная, 12) с 9-00 до 13-00 по будням. Ответственный: Дмитрий Линёв 050-487-80-66.
Кроме того, чтобы избежать очередей, людей также будут обзванивать по ранее составленному списку.
Если вы сами не можете определиться с размером окон или возраст и состояние здоровья не позволяют это сделать, звоните 0506659558 - Виктор Николаеович вам поможет.
Теги: Донбасс, Авдеевка, ремонт, окно
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