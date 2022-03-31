ВСУ на Донбассе отбили пять вражеских атак за сутки

31.03.2022 11:00

Военнослужащими группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 5 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету.