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На Донеччине запретили продажу алкоголя
01.04.2022 18:00
Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко. Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации.
"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас - это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - объясняет ситуацию глава ОВА Павел Кириленко.
Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления. Запрет будет действовать на время военного положения.
Теги: алкоголь, продажа, запрет, Донетчина
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