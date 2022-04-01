На Донеччине запретили продажу алкоголя

01.04.2022 18:00

Соответствующее распоряжение подписал начальник штаба – первый заместитель командующего Объединенных сил бригадный генерал Анатолий Шевченко. Об этом сообщают в Донецкой областной военной администрации.

"Запрет на продажу алкоголя поможет улучшить состояние общественной безопасности и порядка в области. Это важный элемент противостояния врагу. Прошу всех отнестись с пониманием. Алкоголь сейчас - это неоправданный риск для каждого отдельного человека и общества в целом", - объясняет ситуацию глава ОВА Павел Кириленко.

Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения следует, в частности, местным военным администрациям и органам местного самоуправления. Запрет будет действовать на время военного положения.