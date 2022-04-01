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Архив - Донецкая область

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля

01.04.2022 11:00
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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 1 апреля

Сегодня, 1 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает УЗ.
Информация о поездах:
13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов;
16:00 - № 276/275 Краматорск - Львов.
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая
16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.



Теги: Донбасс, эвакуация, поезда
 
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