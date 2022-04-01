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Военнослужащие Объединенных сил за сутки отбили 7 атак врага
01.04.2022 08:00
Военнослужащие Объединенных сил в течение минувших суток успешно отбили 7 атак врага на Донбассе. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 3 танка, 2 БТР и 2 единицы автомобильной техники, а также 2 артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат врага типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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