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Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 2 апреля
02.04.2022 10:00
С Донетчины и Луганщины 2 апреля отправятся 4 эвакуационных поезда, сообщает УЗ.
Из Краматорска и Покровска (Донецкая область):
13:00 - № 274/273 Краматорск - Львов;
16:00 - № 276/275 Краматорск - Львов,
16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.
Из Новозолотаревки (Луганская область):
14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая.
Теги: Донбасс, Укрзализниця, эвакуация, поезда
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