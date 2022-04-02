Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага

02.04.2022 09:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага

Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС.
«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил за текущие сутки были успешно отражены 9 атак врага», - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские защитники нанесли потери российским захватчикам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх