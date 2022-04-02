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В зоне ООС за сутки ВСУ отбили 9 атак врага
02.04.2022 09:00
Военнослужащие группировки Объединенных сил за минувшие сутки успешно отбили 9 атак врага. Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба ООС.
«Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил за текущие сутки были успешно отражены 9 атак врага», - говорится в сообщении.
Как отмечается, украинские защитники нанесли потери российским захватчикам. В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, 44 единицы бронированной техники и 16 единиц автомобильной техники, а также 10 артиллерийских систем противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили три беспилотных летательных аппарата врага.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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