Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 3 апреля

03.04.2022 08:00

Сегодня, 3 апреля, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской военно-гражданской администрации.

Информация о поездах дальнего следования:

поезд № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы для жизни возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов;

поезд № 274/273 Краматорск – Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13.00;

поезд № 276/275 Краматорск – Львов, 20 вагонов, отправление из Краматорска в 16.00;

поезд № 278/279 Краматорск – Львов, 15 вагонов, отправление из Краматорска в 17.00;

поезд № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов;

поезд № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов время отправления уточняется.

При наличии мест и отсутствии угрозы жизни поезда останавливаются на станции Славянск.

Также с Донбасса проследуют следующие пригородные поезда:

14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.