Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона

03.04.2022 17:00

Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA.

Он подчеркнул: есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно".

"И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому людям нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", – объяснил чиновник.

Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия у военного командования и местных администраций есть.

"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", – подчеркнул он.

К эвакуации также сегодня призвал и глава Луганской области Сергей Гайдай.

"Я прошу вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению. Ответ должен быть один – ехать. Автобусы ждут каждое утро…", – сказал он.