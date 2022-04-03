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Архив - Донецкая область

Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона

03.04.2022 17:00
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Жителей Донетчины и Луганщины призвали временно выехать из региона

Все гражданские, у кого есть возможность, должны временно выехать из Донецкой области в более безопасный регион. К этому призвал глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко, сообщает LIGA.
Он подчеркнул: есть большая вероятность, что ситуация в области "будет усложняться: это очевидно".
"И в таком случае одним из важных рычагов манипуляций и достижения результатов для врага будет население. Поэтому людям нужно уезжать, чтобы выбить этот рычаг из рук оккупанта. И защитникам Донбасса будет гораздо легче бить врага", – объяснил чиновник.
Отвечая на вопрос, предусматривает ли правовой режим военного положения принудительное отселение людей, чтобы облегчить задачу военным, Кириленко сказал, что такие полномочия у военного командования и местных администраций есть.
"Но мы же не будем превращаться в оккупанта. Более эффективно понимание самого населения. Мы сделаем все, чтобы людям было куда возвращаться", – подчеркнул он.
К эвакуации также сегодня призвал и глава Луганской области Сергей Гайдай.
"Я прошу вас подойти сознательно к, без преувеличения, важнейшему решению. Ответ должен быть один – ехать. Автобусы ждут каждое утро…", – сказал он.



Теги: Донбасс, безопасность, эвакуация, боевые действия
 
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