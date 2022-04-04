Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 4 апреля

04.04.2022 08:00

Сегодня, 4 апреля, проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александр Гончаренко в Facebook.

Информация о поездах:

– п № 46/45 Лозовая – Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;

– п № 274/273 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

– п № 276/275 Краматорск – Львов, 19 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

– п № 138/137 Лозовая – Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 10 вагонов, ориентировочно в 15:00;

– п № 92/91 Лозовая – Одесса (при отсутствии угрозы возможно продление до ст. Краматорск), 16 вагонов, ориентировочно в 17:00;

– п № 142/141 Лозовая – Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.

Также с Донбасса проследуют следующие пригородные поезда:

14:00 - № 5501 Новозолотаревка - Лозовая

16:10 - № 7931 Покровск - Днепр.