Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ

04.04.2022 09:00

Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение минувших суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Вчера, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22.

Всего в течение минувшей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и крылатую ракету противника.