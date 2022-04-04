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Воины ООС за сутки отбили 7 атак оккупационных войск РФ
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение минувших суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли урон российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Вчера, 3 апреля, украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.
Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22.
Всего в течение минувшей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и крылатую ракету противника.
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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