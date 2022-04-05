Маршрут поезда Днепр - Чоп продлили до Покровска

05.04.2022 15:30

Укрзализныця продлила маршрут поезда №234/233 Днепр – Чоп до Покровска. Поезд будет отправляться ежедневно с 5 апреля из Покровска (вместо Днепра) в 16:30. Обратно из Чопа поезд будет отправляться с 6 апреля в 23:30. Об этом сообщает пресс-центр УЗ.

Кроме того, с 5 апреля назначается дополнительный поезд №232/231 сообщением Львов – Днепр. Отправление из Львова – по нечетным числам в 17:40, из Днепра – по четным в 17:30.