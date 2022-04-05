Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 5 апреля

05.04.2022 08:00

Сегодня, 5 апреля, планируется отправка ряда эвакуационных поездов с Донбасса. Об этом сообщает мэр Краматорска Александр Гончаренко.

Информация о поездах:

№ 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 14 вагонов, ориентировочно в 9:00;

№ 274/273 Краматорск - Львов, 16 вагонов, отправление из Краматорска в 13:00;

№ 276/275 Краматорск - Львов, 13 вагонов, отправление из Краматорска в 16:00;

№ 278/277 Краматорск - Львов, 14 вагонов, отправление из Краматорска в 18:00;

№ № 138/137 Лозовая - Хмельницкий (при отсутствии угрозы возможно продолжение до ст. Краматорск), 10 вагонов, ориентировочно в 15:00;

№ 142/141 Лозовая - Львов, 14 вагонов, время отправления уточняется.