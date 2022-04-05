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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске
05.04.2022 13:00
В ночь на 5 апреля 2022 года вооруженные силы РФ в очередной раз в нарушение норм международного гуманитарного права совершили ракетный удар по г. Краматорск, в результате разрушена школа. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.
"В результате вражеской атаки на мирный город частично разрушена общеобразовательная школа № 15. На месте попадания российской ракеты зафиксирована воронка шириной в 15 м и глубиной почти 3 м.
Полная информация о пострадавших и поврежденной инфраструктуре устанавливается", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Краматорск, школа, обстрел
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