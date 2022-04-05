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Украинские защитники отразили 7 атак российских оккупантов на Донбассе
05.04.2022 09:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 7 атак врага. Наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 7 танков, 8 единиц бронированной техники и 3 артиллерийские системы противника.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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