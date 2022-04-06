Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей

06.04.2022 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей

Получены свидетельства коллаборационизма пяти депутатов горсовета Маруиполя, принадлежащих к партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на странице горсовета в Telegram.
"Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Указано, что оккупантам помогали депутаты Константин Иващенко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармышев, Наталья Сотникова и Елена Карпенко.
"Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев", – заявили в горсовете.



Теги: Мариуполь, горсовет, депутаты, коллаборационизм
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх