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В Мариупольском горсовете назвали имена депутатов-предателей
Получены свидетельства коллаборационизма пяти депутатов горсовета Маруиполя, принадлежащих к партии Оппозиционная платформа – За жизнь. Об этом сообщается на странице горсовета в Telegram.
"Получили убедительные свидетельства о преступлениях коллаборационистов из ОПЗЖ в Мариуполе. Они не просто поддержали оккупантов, а выступали информаторами вражеской армии и фактически корректировали обстрелы критической гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Указано, что оккупантам помогали депутаты Константин Иващенко, Дмитрий Хаджинов, Евгений Хармышев, Наталья Сотникова и Елена Карпенко.
"Оказалось, именно предатели-депутаты из ОПЗЖ помогли россиянам быстро парализовать город и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас пособники геноцида в Мариуполе активно способствует созданию оккупационной администрации. Все материалы по коллаборантам уже переданы в СБУ. Но считаем, что вся страна должна знать фамилии подонков, которые помогали убивать мариупольцев", – заявили в горсовете.
Теги: Мариуполь, горсовет, депутаты, коллаборационизм
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